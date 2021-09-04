Суд в очередной раз пригрозил Twitter, Facebook и Telegram многомиллионными штрафами

Социальные сети Twitter, Facebook и Telegram ждут многомиллионные штрафы в случае отказа удалять запрещённую информацию, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление суда.

Twitter пригрозили санкцией в размере 16 млн рублей, Facebook — 40 млн рублей, Telegram — 16 млн рублей. Судебные заседания назначены на 14 сентября.

Российские суды уже неоднократно штрафовали соцсети по обозначенному поводу. Так, Таганский райсуд Москвы за три месяца "выписал" Facebook в общей сложности на 32 млн рублей санкций, а Telegram — 23 млн рублей. Google назначили уже 12,5 млн штрафов, TikTok — 4 млн.

В июле суд удовлетворил два иска от Роскомнадзора к "Твиттер, Инк" (Twitter, Inc) на общую сумму в 5,5 млн рублей.