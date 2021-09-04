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"Варвары разрушили мою семью": МВД выдворило из РФ сотрудника штаба Пивоварова Саиданвара Сулаймонова

фото ЗакС политика "Варвары разрушили мою семью": МВД выдворило из РФ сотрудника штаба Пивоварова Саиданвара Сулаймонова

МВД выдворило из России гражданского активиста Саиданвара Сулаймонова (он же — Саша Печенька), послдний раз он трудился в штабе кандидата Госдумы Андрея Пивоварова. Предположительно, Сулаймонову закрыли въезд в страну на 40 лет. О произошедшей ситуации активист рассказал в треде в Twitter.

"Вот и закончился мой роман с Россией. Меня выгнали из неё на 40 лет", – начал Сулаймонов.

Активист имеет гражданство Таджикистана, однако возвращаться на родину он не намерен, так как там, по его словам, его могут ждать неприятности.

"Из-за критики ислама и действующей власти мне там находиться небезопасно. В средней Азии со мной могут сделать все, что угодно. В Таджикистане мне опасно появляться", – пишет активист.

В России у Сулаймонова осталась жена, супруги планировали переезд в Москву.

Сам он считает, что депортация является "местью" со стороны РФ за его активную гражданскую позицию.

Перед выдворением МВД уведомило хозяина квартиры, в которой Сулаймонов хотел зарегистрироваться, о том, что ему запрещён въезд в страну.

Не так давно его уволили из COVID-больницы за фото с акции в поддержку Алексея Навального. Ранее он часто оказывался в отделах полиции за участие в протестах.

Напомним также, МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в РФ комика Идрака Мирзализаде.


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