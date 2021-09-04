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Новости 15:20

Дворец детского творчества в Пензе отказался принимать в дар ремонт от фонда "Гражданский союз"*

фото ЗакС политика Дворец детского творчества в Пензе отказался принимать в дар ремонт от фонда "Гражданский союз"*

Руководство пензенского Дворца детского творчества отказалось принимать в дар ремонт, сделанный одним из старейших российских благотворительных фондов "Гражданский союз"*.

В конце 2020 года активисты организации собрали миллион рублей на восстановление зимнего сада, творческой мастерской и зооуголка.

Все работы были сданы еще в феврале, однако руководство дворца и по сей отказывается ставить помещения на свой баланс, известил в разговоре с "7х7" исполнительный директор фонда Олег Шарипков.

Общественник полагает, что истинная причина отказа заключается в том, что фонд имеет статус иноагента.

Ввиду складывающейся ситуации "Гражданский союз" собирается обратиться в суд, чтобы там добиться постановки отремонтированных помещений на баланс Дворца детского творчества.

*Фонд "Гражданский союз" имеет статус НКО-иностранного агента


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