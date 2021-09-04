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Муниципал 15:46

В возрасте 57 лет скончался глава МО "Озеро Долгое" Виктор Байдалаков

фото ЗакС политика В возрасте 57 лет скончался глава МО "Озеро Долгое" Виктор Байдалаков

На 58-м году жизни умер глава петербургского муниципалитета "Озеро Долгое" Виктор Байдалаков, информирует 78.ru. Причина смерти управленца не указана.

Байдалаков родился в Ленинграде, окончил Северо-Западную академию государственной службы и Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет.

В свое время был секретарем комитета комсомола ЛОМО им. Ленина.

В девяностых Байдалаков являлся руководителем туристическо-гостиничного комплекса, однако уже в 1998 году и вплоть до 2004-го стал помощником депутата Заксобрания, после чего занял пост главы МО "Озеро Долгое".

Имеет статус государственного советника Петербурга 3-го класса, а также награжден медалью к ордену "За заслуги перед Отечеством" II степени.


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