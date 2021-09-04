В Москве на Пушкинской площади начались пикеты в поддержку Навального и СМИ

В Москве активисты вышли с одиночными пикетами на Пушкинскую площадь с тем, чтобы поддержать оппозиционного политика Алексея Навального, политзаключенных, а также независимые СМИ. Фотографию с места событий опубликовал Telegram-канал "Можем объяснить".

Отмечается, что пока полицейские не мешают проведению акции и никого не задерживают.

В руках люди держат плакаты с надписями: "Свободу Алексею Навальному", "Свободу политзаключенным" и "СМИ - это не TV".

Напомним, что пикеты в поддержку Навального последний раз прошли в Петербурге 28 августа. Акция обошлась без задержаний.

Фото: Telegram-канал "Можем объяснить"