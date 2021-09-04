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От лица депутатов ЗакСа Макаров выразил соболезнования в связи с кончиной Байдалакова

фото ЗакС политика От лица депутатов ЗакСа Макаров выразил соболезнования в связи с кончиной Байдалакова

От лица депутатов спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров выразил соболезнования семье главы МО "Озеро Долгое" Виктора Байдалакова в связи с его кончиной. Слова председателя горпарламента приводит пресс-служба ЗакСа.

"На посту руководителя МО "Озеро Долгое" он все свои силы и способности посвящал благополучию жителей муниципального округа, повышению качества их жизни, защите охраняемых природных территорий Петербурга и зеленых насаждений. Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев и его благодарных коллег", - высказался Макаров.

Напомним, о смерти Байдалакова стало известно ранее сегодня. Управленец, с 2004 года руководивший обозначенным муниципалитетом, ушел из жизни в возрасте 57 лет. Причина его кончины не уточнялась.


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