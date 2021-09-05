На Петроградской стороне выкосили Общественный сад

Жители Петроградской стороны рассказали, что рабочие выкосили Общественный сад, который они вырастили своими руками на пустыре, сообщение опубликовано в группе "Наша Петроградская сторона" в Facebook.

Сад, созданный жителями Петроградки, расположился на углу Сытнинской и Кронверкской улиц, на месте старинного кладбища.

"Вся поляна была безжалостно выкошена. Вместе с цветами и кустами, которые соседи сажали в начале лета. Холили, лелеяли, поливали в эту адскую жару. Укрывали от сжигающего солнца. И вот. По распоряжению и во избежание" - написали в группе.

В администрации Петроградского района заявили, что сад выкосили после жалобы на высокую траву, передает "Петербургский дневник". Чиновники пояснили, что этот участок находится в частной собственности, владелец против посадок не был. "Деловой Петербург" отмечает, что участок принадлежит компании "УНИСТО Петросталь Проект-Сытнинская", которая проходит процедуру банкротства.

26 июля на портале "Наш Санкт-Петербург" появилась заявка о том, что "трава очень высокая, портит внешний вид", отметили в администрации. Тогда чиновники сообщили о жалобе собственнику, и тот пригласил рабочих.

Что именно было утрачено после работ, чиновники сказать затруднились. По их словам, это еще предстоит выяснить. Пространство, на котором располагался участок, очень большое, а посадки занимали его часть.