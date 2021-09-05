           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:52

Число случаев заражения COVID-19 в России превысило семь миллионов

фото ЗакС политика Число случаев заражения COVID-19 в России превысило семь миллионов

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии достигло 7 012 599, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. 

За последние сутки выявлено 18 645 новых случаев заражения коронавирусом. Также в статистику внесли 793 новых летальных исходов. По официальным данным, на 5 сентября 2021 года от коронавируса умерли 187 200 человек.

В Петербурге заболели еще 1 357 человек. С марта 2020 года в городе зафиксировано 583 273 случая заболевания. Еще 36 смертей признаны связанными с коронавирусом, всего, по данным штаба, от болезни умерли 20 763 петербуржца.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 542 человека. В Подмосковье - 826.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru