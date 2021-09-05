Число случаев заражения COVID-19 в России превысило семь миллионов

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии достигло 7 012 599, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки выявлено 18 645 новых случаев заражения коронавирусом. Также в статистику внесли 793 новых летальных исходов. По официальным данным, на 5 сентября 2021 года от коронавируса умерли 187 200 человек.

В Петербурге заболели еще 1 357 человек. С марта 2020 года в городе зафиксировано 583 273 случая заболевания. Еще 36 смертей признаны связанными с коронавирусом, всего, по данным штаба, от болезни умерли 20 763 петербуржца.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 542 человека. В Подмосковье - 826.