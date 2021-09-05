Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Интерфакс".

"Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять", - сказал Песков.

При этом он добавил, что в Кремле пока не видят "такой же взаимной политической воли из Киева".

Песков подчеркнул, что для Кремля "не существует темы Крыма", а в офисе президента Украины настаивают на ее обсуждения.

"Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, и воз и ныне там", - пояснил Песков.

Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что рассчитывает, что рано или поздно отношения с Украиной будут восстановлены в полноформатном масштабе.