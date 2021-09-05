Петербург снова стал лидером по числу ДТП с участием электросамокатов

МВД представило данные о числе ДТП с участием электросамокатов в России, Петербург стал лидером по их количеству, передает ТАСС.

По данным МВД, в Петербурге произошло 59 аварий с участием электросамокатов. На втором месте Москва: 55 аварий. В Краснодарском крае произошло 21 ДТП с электросамокатами, в Татарстане — 12, в Подмосковье — 11.

Всего с января по июль 2021 года в России насчитали 266 таких происшествий на дорогах: год назад их было меньше, не более 160. Почти в два раза увеличилось число таких происшествий с детьми — с 21 до 38.

По официальным данным, в авариях с электросамокатами погибли восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали 275 человек.

Несколькими неделями ранее МВД представляло данные, согласно которым Петербург и тогда был лидером по числу ДТП с электросамокатами. 2 сентября один из граждан решил показать свое отношение к этому транспортному средству, выкинув один из кикшеринговых самокатов в реку.