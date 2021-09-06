Рухнувший в озеро на Камчатке вертолет Ми-8 вытащили на берег

Управление МЧС по Камчатскому краю в своем Telegram-канале опубликовало видео с моментом подъема вертолета Ми-8 из Курильского озера.

На видео видно, как вертолет вытаскивают на берег, у него смята передняя часть, отломан хвост и отсутствуют задние створки. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР подтвердили, что вертолет подняли из воды, его осмотрят следователи.

Пока в рамках уголовного дела допрошены оставшиеся в живых члены экипажа, сотрудники ФГБУ "Кроновский государственный заповедник", оказывавшие помощь в спасении пассажиров, в качестве свидетеля допрошен замкомандира авиационной эскадрильи ООО АК "ВИТЯЗЬ-АЭРО", который в этот же день на вертолете Ми-8 осуществлял полет параллельно с вертолетом, потерпевшим крушение.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение над Курильским озером. На борту находились туристы, среди которых были жители Петербурга, в общей сложности 16 человек. Восьмерым из них удалось спастись, остальные погибли.