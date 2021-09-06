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Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам организации питания детей в школах

фото ЗакС политика Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам организации питания детей в школах

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях с 6 сентября, сообщается на сайте ведомства. 

С 6 по 17 сентября специалисты ответят на вопросы, которые касаются организации питания учащихся, роли администрации образовательного учреждения в этом, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях; дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.

Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по регионам России.

В мае глава Роспотребнадзора Анна Кузнецова выдвигала идею предоставить родительским комитетам доступ к организации питания в школах.


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