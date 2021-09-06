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Генпрокурор Краснов предложил приравнять оправдание нацизма к экстремизму

фото ЗакС политика Генпрокурор Краснов предложил приравнять оправдание нацизма к экстремизму

Генпрокурор Игорь Краснов в ходе выступления на форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" предложил отнести реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности, текст выступления опубликован в Telegram-канале Генпрокуратуры.

По мнению Краснова, такой шаг "значительно расширит возможности противодействия таким явлениям". Также он считает необходимым дополнительно регламентировать увековечение памяти мирного населения СССР, которое подверглось "изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны". 

"Убежден, что все эти меры позволят не только устранить пробелы в правовом регулировании, но и будут иметь важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне по воспрепятствованию фальсификации фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", — заявил Краснов. 

Ранее, в апреле, был подписан закон об ответственности за клевету на ветеранов и унижение их достоинства. Это случилось после приговора Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Тогда оппозиционера признали виновным и оштрафовали на 850 тысяч рублей.


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