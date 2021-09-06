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Новости 10:59

Полицейские задержали мужчину, который пытался поджечь дверь Московского суда Петербурга

фото ЗакС политика Полицейские задержали мужчину, который пытался поджечь дверь Московского суда Петербурга

Полицейские задержали по горячим следам мужчину, который поджег дверь Московского районного суда, сообщили в управлении МВД по Петербургу.

Около половины первого ночи 6 сентября очевидец сообщил в полицию, как кто-то пытается поджечь дверь в административном здании по Московскому проспекту, при злоумышленнике была бутылка с горючей жидкостью и тряпки. Прибыв на место, полицейские выяснили, что мужчина поджег дверь, но жидкость выгорела и следов термического воздействия на двери не осталось. 

Спустя 20 минут после этого полицейские задержали злоумышленника. Им оказался неработающий, ранее судимый за грабежи мужчина с признаками наркотического опьянения. По данным полиции, он стоит на учете в специализированном учреждении. Задержанного доставили в отдел, решается вопрос о его госпитализации.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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