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Новости 11:05

Электоральные двойники Вишневского "мимикрировали" под него, отрастив бороды и сделав похожие причёски

фото ЗакС политика Электоральные двойники Вишневского "мимикрировали" под него, отрастив бороды и сделав похожие причёски

Петербургская Территориальная избирательная комиссия № 30 Центрального района дала добро на выпуск предвыборного плаката, который будет висеть на избирательных участках жителей городского округа №2.

На нём вряд стоят фотографии сразу трёх Вишневских – Бориса Геннадьевича, Бориса Ивановича и Бориса Лазаревича. Внимание на плакат обратил Telegram-канал "Ротонда". Двое первых, напомним, - самовыдвиженцы, появившиеся на петербургской политической арене лишь недавно, последний - кандидат от "Яблока", депутат петербургского Заксобрания.

Журналисты обратили внимание на физиологические метаморфозы Бориса Геннадьевича и Бориса Ивановича, которые "мимикрировали" под Бориса Лазаревича, отрастив седые бороды и сделав похожие причёски. Борис Иванович, ранее известный как Виктор Быков, до недавнего времени не носил бороды и волосы покрывали всю его голову.

При этом, добавим, что закон не запрещает кандидатам сдавать для агитационных плакатов фотографии, обработанные в фотошопе.

Напомним, что оба "двойника" депутата ранее сменили имя и фамилию: один Вишневский ранее был Быковым Виктором Ивановичем, депутатом МО № 78, еще один - Шмелевым Алексеем Геннадьевичем, сотрудником "Европроект Групп", который ранее не был замечен в политике.

Фото: Telegram-канал "Ротонда"


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