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Перед выборами ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о выплатах долгожителям

фото ЗакС политика Перед выборами ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о выплатах долгожителям

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание  проект закона о денежных выплатах для горожан, которые отметят 90-, 95- и 100-летние юбилеи в 2022 году.

В связи с 90-летним юбилеем предоставят 15 тысяч рублей, в связи с 95-летним - 20 тысяч, в связи со 100-летним - 25 тысяч. Выплаты будут единовременными.

Инициативу уже прокомментировал спикер Заксобрания и руководитель петербургских единороссов Вячеслав Макаров. Он отметил, что практика единовременных выплат различным категориям граждан уже показала свою эффективность в Петербурге.

"Уверен, депутаты единогласно поддержат данный законопроект", - заявил Макаров.

Городской парламент планирует рассмотреть инициативу в первом чтении на ближайшем заседании. Оно состоится за восемь дней до выборов, в четверг, 9 сентября. 


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