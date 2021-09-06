В Петербурге суточная заболеваемость коронавирусом вновь упала в два раза

В Петербурге зафиксировали 690 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это в два раза меньше, чем за сутки до этого: 5 сентября штаб отчитывался о 1 357 новых пациентов за день.

По данным штаба, к 6 сентября за время эпидемии зафиксировали 583 963 случаев заболевания. Еще 40 смертей признаны связанным с коронавирусом, по официальным данным, от болезни умерли 20 803 петербуржцев.

Всего по России выявили 17 856 новых случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом за все время эпидемии выявлено 7 030 455 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 187 990 человек. 790 летальных исходов зарегистрированы за последние сутки.