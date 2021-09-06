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Полицейские задержали мурманскую активистку Виолетту Грудину

фото ЗакС политика Полицейские задержали мурманскую активистку Виолетту Грудину

Полицейские в Мурманске задержали активистку Виолетту Грудину, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Грудиной, ее увезли в Октябрьское отделение полиции. Причина задержания пока не сообщается.

Грудина намеревалась участвовать в выборах в Городской совет Мурманска. После того как она заявила об этом намерении, местный Роспотребнадзор через суд потребовал госпитализировать активистку до получения отрицательного теста на COVID-19. Несмотря на то что Грудина предоставила отрицательные тесты, суд удовлетворил это требование.

23 июля Грудина попыталась передать документы через руководство больницы в соответствии с п. 5 ст. 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в случае болезни кандидата документы для участия в выборах должны быть переданы в ТИК администрацией лечебного учреждения, в котором находится претендент). Позже выяснилось, что избирком отказал ей в регистрации.

23 августа Грудину допрашивали в СК по делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан. Это дело завели 11 августа, оно касается создания ФБК*, по нему проходят Алексей Навальный, Иван Жданов и Леонид Волков как создатели. По версии следствия, деятельность фонда "сопряжена с побуждением граждан к  совершению противоправных деяний".

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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