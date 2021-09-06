В МО "Ульянка" повторно попробуют лишить полномочий трех депутатов

Муниципальный совет МО "Ульянка" во вторник, 7 сентября, рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов Александра Михайлова (КПРФ), Сергея Крупко (избрался при поддержке Партии Роста) и Татьяны Егоровой ("Единая Россия"). Проекты решений по всем трем мундепам есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

Лишить полномочий муниципалов планируется в связи с представлением прокуратуры Кировского района и обращением из комитета территориального развития по поводу несоответствий в декларациях о доходов мундепов. Оба документа датированы 15 июня 2021 года.

Вопрос о лишении Михайлова, Крупко и Егоровой мандатов уже поднимали на заседании совета МО "Ульянка" 17 июня. Однако для снятия полномочий с муниципалов не хватило голосов.

Депутата Михайлова пытаются лишить мандата из-за неуказанных в декларации сведений о супруге и несовершеннолетнем ребенке. Он объяснил, что находится в разводе, а ребенок постоянно проживает с матерью. В разговоре с ЗАКС.Ру мундеп предположил, что реальной причиной намерений сложить с него полномочия может быть его февральское обращение в Контрольно-счетную палату с требованием проверить собственный муниципалитет. Результатом этого письма стали начатые КСП контрольные мероприятия.

К Крупко возникли аналогичные претензии - отсутствие в сведениях о доходах и имуществе информации о жене и ребенке. Отметим, что летом он стал зарегистрированным кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Родина".

Егорова, в отличие от своих коллег, вообще не сдала декларацию о доходах. На заседаниях шестого созыва муниципального совета МО "Ульянка" она почти не появлялась.