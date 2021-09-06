           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:28

Прокуратура запросила для красноярского экс-депутата Быкова почти 15 лет колонии

фото ЗакС политика Прокуратура запросила для красноярского экс-депутата Быкова почти 15 лет колонии

Гособвинение запросило 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима для бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства, передает ТАСС.

Приговор Быкову начнут оглашать во вторник, 7 сентября. Ранее коллегия присяжных заседателей признала его виновным.

Быкова обвиняют в организации убийств двух жителей Красноярска в 1994 году: Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, Наумов был членом преступной группировки, возглавляемой Быковым, и поссорился с ним из-за распределения доходов. После этого перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв, и тот, полагает следствие, решил, что это дело рук Наумова и Войтенко. Также Быкову предъявлены обвинения в руководстве преступным сообществом и подстрекательстве к убийству по найму. 

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru