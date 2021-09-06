Мишустин: Военные начнут получать обещанные президентом выплаты уже сегодня

Российские военные начнут получать "президентские" 15 тысяч рублей начиная уже с сегодняшнего дня, известил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания, показанного на "России 24".

"Наши военные достойно выполняют свою работу, защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки", - выступил глава кабмина.

Уточним, что не только военные получат по 15 тысяч рублей, но также силовики и курсанты.

При этом пенсионерам полагается всего лишь по 10 тысяч рублей.