С думских выборов в Ленобласти снялась кандидатка "Коммунистов России" Савина

В партии "Коммунисты России" сообщили ЗАКС.Ру, что их кандидатка в депутаты Госдумы от Всеволожского района (округ № 111) Людмила Савина намерена снять свою кандидатуру, чтобы не дробить голоса оппозиционного электората.

"Своих избирателей я сориентирую голосовать за других оппозиционных кандидатов, победы Журовой я не хочу", - заявила Савина.

Заявление об отказе участвовать в выборах она пообещала отнести в окружной избирком в ближайшее время.

В выборах по округу № 111 участвует действующий депутат Госдумы от партии "Единая Россия" конькобежка Светлана Журова. Также зарегистрированы кандидаты Вадим Будеев (КПРФ), Александр Габитов ("Гражданская платформа), Антон Гордюк ("Яблоко"), Василий Иванов (Партия пенсионеров), Валерия Коваленко ("Справедливая Россия - За правду"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Валерий Шинкаренко ("Родина") и Алексей Шуршиков ("Новые люди").