Девушка арестованного блогера Хованского заявила о пропаже 600 тысяч рублей после обыска у него дома

Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова заявила о пропаже 600 тысяч рублей после обыска в его квартире, делится Baza.

Силовики пришли к Хованскому в ночь на 9 июня. Блогер находился дома, однако его девушка отсутствовала и вернулась лишь ближе к ночи. Полиция не пускала ее в квартиру до тех пор, пока обыск не был завершен.

После ухода силовиков девушка недосчиталась 600 тысяч рублей: по ее словам, когда она зашла домой, то не нашла денег в синей коробке, где хранила их. Сразу подавать заявление она побоялась, так как посчитала, что это может негативно отразиться на уголовном деле блогера.

Обращение в органы в итоге поступило лишь 26 июля. Сразу после этого, рассказала Нелюбова, к Хованскому якобы пришли с угрозами. Некие люди требовали "угомонить Марию" и отозвать заявление о краже, иначе его якобы поместят в камеру с нечеловеческими условиями. Кроме того, ему дали понять, что о переводе под домашний арест он якобы может забыть. Также у Хованского поинтересовались, "давно ли девушка сидит на наркотиках", что она расценивает как угрозу, что ей могут что-нибудь подбросить, при том что сама она никогда ничего не употребляла.

31-летний Хованский пребывает в СИЗО с 9 июня в рамках дела об оправдании терроризма из-за песни про "Норд-Ост".

Позднее, уже после ареста, он извинился за свой литературный опус. Он также признался, что сожалеет о самом факте его написания. На момент ареста Хованский имел на YouTube 4,4 миллиона подписчиков.