Российскую вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Армении

Разработанную в России однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Армении, информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Спутник V" при этом был разрешён в стране ещё в феврале.

РФПИ пишет, что "Спутник Лайт" позволит ограничить распространение COVID-19 в Армении и быстрее достичь коллективного иммунитета.

"Спутник Лайт" был зарегистрирован в РФ в мае 2021 года. Он состоит только из одного укола и применяется в основном для ревакцинации тех, кто уже сделал прививку более шести месяцев назад либо переболел.

Прививаться препаратом могут граждане от 18 до 60 лет.