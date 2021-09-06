На выборах в Госдуму досрочно проголосовали более 29 тысяч человек

За первую неделю досрочно проголосовали на выборах в Государственную думу 29 628 человек в 21 субъекте Российской федерации, сообщила на заседании ЦИК 6 сентября ее председатель Элла Памфилова.

Изъявить свою волю до единых дней голосования можно в период с 29 августа по 6 сентября жителям 36 регионов.

24 754 человека воспользовались этой возможностью в труднодоступных местах. Более 4874 человека - на судах, которые 17-19 сентября будут находиться в плаваниях. За пределами России уже проголосовали 2 437 избирателей.