           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:17

На выборах в Госдуму досрочно проголосовали более 29 тысяч человек

фото ЗакС политика На выборах в Госдуму досрочно проголосовали более 29 тысяч человек

За первую неделю досрочно проголосовали на выборах в Государственную думу 29 628 человек в 21 субъекте Российской федерации, сообщила на заседании ЦИК 6 сентября ее председатель Элла Памфилова.

Изъявить свою волю до единых дней голосования можно в период с 29 августа по 6 сентября жителям 36 регионов. 

24 754 человека воспользовались этой возможностью в труднодоступных местах. Более 4874 человека - на судах, которые 17-19 сентября будут находиться в плаваниях. За пределами России уже проголосовали 2 437 избирателей. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru