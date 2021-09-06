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"Яндекс" обжалует решение суда о запрете на словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче

фото ЗакС политика "Яндекс" обжалует решение суда о запрете на словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче

Компания "Яндекс" намерена оспорить решение Арбитражного суда Москвы о запрете показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование", передает ТАСС.

"Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать", - заявили в компании.

Накануне Арбитражный суд запретил Goolge и "Яндексу" показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование" по иску компании из Ставрополья. Фирма зарегистрировала одноименный товарный знак и после этого подала иск о защите прав на него.

"Умное голосование" - проект Алексея Навального и его сторонников, который касается выборов. 6 сентября соратник Навального Леонид Волков сообщил, что РКН начал блокировать сайт проекта в России.


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