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Роскомнадзор объяснил блокировку сайта "Умного голосования" его связью с ФБК

фото ЗакС политика Роскомнадзор объяснил блокировку сайта "Умного голосования" его связью с ФБК

В Роскомнадзоре прокомментировали ограничение доступа к сайту "Умного голосования", заявив о его связи с экстремистской организацией, передает ТАСС.

"Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации", - сообщили в регуляторе.

По словам представителей РКН, основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с ФБК*.

ФБК, а также штабы Навального* и Фонд защиты прав граждан* в июне были признаны Мосгорсудом экстремистскими организациями по иску столичной прокуратуры.

6 сентября соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что РКН начал блокировать сайт проекта в России. Перед этим Арбитражный суд Москвы запретил Goolge и "Яндексу" показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование" по иску компании из Ставрополья. Фирма зарегистрировала одноименный товарный знак и после этого подала иск о защите прав на него.

 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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