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"Левада-центр": Возросло количество россиян, готовых принять участие в протестах

фото ЗакС политика "Левада-центр": Возросло количество россиян, готовых принять участие в протестах

Количество россиян, ожидающих массовых протестов, заметно сократилось за последнее время, при этом возросла доля тех, кто готов принять участие в манифестациях, следует из последнего опроса "Левада-Центра"*.

Если в январе 43% респондентов полагали, что в России могут пройти протесты, вызванные состоянием экономии, то теперь их стало 26%. В то же время готовность россиян выходить на уличные демонстрации выросла с 17% до 24%.

Чаще остальных выражают готовность пойти на "экономический" митинг россияне, которым едва хватает денег на еду (32%), а также те, кто уверен, что Россия идет по неверному пути (39%) и кто не одобряет действия Владимира Путина как главы государства (40%).

Схожая ситуация сложилась также с политическими протестами: в январе текущего года их считали возможными 45% респондентов, в августе - лишь 27%. Вместе с тем готовность участвовать в такого рода протестах тоже выросла: если в январе 2021 года в таких акциях приняли бы участие 15%, то уже сегодня - 19%.

*"Левада-Центр" включен в перечень НКО-иноагентов в РФ


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