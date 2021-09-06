"Вы меня одного за идиота считаете?" ЦИК проголосовала за увольнение председателя ТИК № 47 Петербурга

Фото Михаила Масленникова

Территориальный избирком № 47, на подведомственную территорию которого в конце августа массово "мигрировали" члены и председатели участковых избиркомов, подконтрольных ТИК № 48, в скором времени должен лишиться председателя. На этом настаивает ЦИК, которая вновь резко раскритиковала работу коллег из петербургского избиркома.

Центральная избирательная комиссия снова недовольна петербургским Горизбирком. На заседании 6 сентября обсуждали ситуацию с массовой "миграцией" членов и председателей участковых избиркомов, подведомственных ТИК № 48 (Московский район) в комиссии, находящиеся в подчинении ТИК № 47 (Красносельский район).

Напомним, единовременно уволились председатели сразу 17 УИК. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в конце августа предлагала Горизбиркому снять с должностей председателей ТИК №№ 47 и 48.

Однако в петербургском избиркоме решили иначе. Председатель комиссии Наталья Чечина объявила, что вместе с коллегами планирует рассмотреть вопросы об отмене решений ТИК № 47, принявшей в состав УИК членов, которые на тот момент еще не были освобождены от обязанностей в комиссиях другого района.

В Центризбиркоме посчитали, что этого недостаточно. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев поинтересовался у членов петербургского избиркома, все ли члены УИК в Петербурге назначаются с нарушением законодательства, которое касается ограничений на возможность занимать эту должность.

- Я очень надеюсь, что такие случаи исключительны, - ответил член Горизбиркома Олег Зацепа.

По его словам, проверки на соблюдение ограничений проводятся с помощью запросов в органы внутренних дел.

- Что касается пункта 4 статьи 29, то есть "задвоений" так называемых, действительно, каждый председатель территориальной избирательной комиссии обращается к задаче "кадры" в своем территориальном фрагменте в ГАС "Выборы" и может увидеть соответствующую картину в масштабах своей территории. Теперь мы рекомендуем территориальный комиссии привлекать к этой проверке Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, - добавил Зацепа.

- Задам вопрос еще один. Вы меня одного за идиота считаете или всех членов Центральной избирательной комиссии? - продолжил Булаев.

- Мы ко всем членам Центральной избирательной комиссии относимся с уважением, - признался Зацепа.

- Если бы это было так, то вы бы сейчас не говорили то, что сейчас сказали. Вы прекрасно понимаете, что 47-я и 48-я комиссии находились в сговоре между собой. Есть конкретные люди, которые координировали работу этих двух комиссий. Если вы этого не знаете, то вам вместе с Натальей Валентиновной [Чечиной] нужно принять какое-то взвешенное кадровое решение… У вас ТИКи пошли в самостоятельное плавание и принимают самостоятельное решение. Незаконное, подчеркну. Вы пытаетесь убедить, что один и другой председатель ничего не знали о назначаемых ими членах комиссий участковых избирательных… Я думаю, что это игра в идиотизм. Или мы идиоты, или у вас в составе есть идиоты, которые пытаются убедить всех нормальных людей в том, что этот процесс абсолютно нормальный, прозрачный и ничего незаконного в нем нет, - не успокаивался Булаев.

Он предложил обязать Горизбирком освободить от обязанностей председателя ТИК № 47 Елену Тюленеву. Центризбирком проголосовал за это решение единогласно.

- Это решение не исполнить нельзя, оно обосновано, - заметил Булаев. - Что касается заявлений, написанных на одном компьютере, это, абсолютно точно, будет доказано любым нормальным почерковедом. Это все доказывается. Это признаки фальсификации.

ТИК № 48 отвечает за выборы в Законодательное собрание по округу № 21. Кандидат в депутаты по этой территории от "Справедливой России - За правду" Ольга Галкина в беседе с ЗАКС.Ру предположила, что члены участковых комиссий перешли в другие избиркомы якобы из-за смены кандидата от "Единой России" по территории. По ее мнению, члены УИК из Московского района могли перейти в комиссии в округ, по которому в Государственную думу выдвигается "единоросс" Александр Тетердинко. Принято считать, что близкие ему люди ранее работали в муниципалитетах и избиркомах Московского района.

Однако на этих выборах единоросс идет в федеральный парламент по округу № 212. В него входит муниципальное образование "Южно-Приморский", за участковые комиссии в котором отвечает ТИК № 47.

В ЦИК ситуцией с переездом членов УИК не ограничились. Заодно решили поговорить о нарушениях, которые случались в Петербурге в предыдущие годы. Булаев отметил, что ему сложно вспомнить, "большее неуважение к закону, избирателям и кандидатам", чем во время муниципальных выборов в Петербурге в 2019 году.

- Конечно, можно слушать кого угодно и высоких начальников в органах исполнительной власти, когда они говорят, что можно не прогибаться перед ЦИК, - поддержала тему Памфилова. - Можно не прислушиваться к мнению, когда мы вам мягко рекомендовали все-таки не назначать целый ряд людей, которые дискредитировали себя на предыдущих выборах, председателями ТИКов. Но вы не прислушались. Можно, конечно, приглашать председателя ТИК, порядочного, честного человека, который добросовестно исполняет свои обязанности и говорить ему: "Пиши заявление об уходе". Человек спрашивает, в чем причина. "Потому что ты не член нашей команды". Я не знаю, что это за команда у вас, в которой нет места честному человеку… Решение, которое мы подготовили, мягкое, но я думаю, что сколько веревочка не вьется, конец очевиден.

Памфилова также с сожалением отметила, что около двух лет назад у ЦИК не было возможности подать в суд и распустить Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

До 2020 года в Петербурге было только 30 территориальных избиркомов, пока к ним не добавили еще 32 комиссии. В них вошли и те, кто уже попадал в скандальные истории. В 2021 году Горизбирком обновил составы и "старых" ТИК, включив в них в том числе сотрудников районных администраций, потенциальных кандидатов в депутаты и других связанных с петербургской властью людей. Центризбирком раскритиковал процесс формирования комиссий, но никаких мер не предпринял.

Сергей Еремеев