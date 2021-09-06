           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:27

Съёмки кино временно ограничат движение по Садовой улице и набережной Фонтанки

фото ЗакС политика Съёмки кино временно ограничат движение по Садовой улице и набережной Фонтанки

Снимаемое на петербургских улицах кино приостановит на время движение транспорта по нескольким городским магистралям, проинформировали в комитете по транспорту.

Так, с 22:00 10 сентября до 3:00 11 сентября перекроют проезд по Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева. Временно остановится также движение по нечетной стороне набережной Фонтанки от Старо-Калинкина моста до Садовой улицы, но только по 10 минут в час. На обозначенной территории будут проходить съемки фильма "Свободные отношения".

Кроме того, с 8:00 9 сентября до 3:00 11 сентября по аналогичной причине автомобилисты не смогут парковаться на Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева, по четной стороне набережной канала Грибоедова от Садовой улицы до дома №174 и по нечетной стороне набережной Фонтанки от Садовой улицы до Калинкина переулка.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru