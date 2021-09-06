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"Просто отмена — это хаос": Голикова высказалась об идее отменить МРОТ в России

фото ЗакС политика "Просто отмена — это хаос": Голикова высказалась об идее отменить МРОТ в России

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда заявила, что отмена минимального размера оплаты труда без дополнительных мер приведет к хаосу, передает "Коммерсантъ".

"МРОТ и прожиточный минимум — у них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения. Но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена — это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он", — сказала Голикова.

 По ее словам, на прожиточный минимум завязано большое количество социальных выплат и пособий, которые просто так невозможно трансформировать.

Обсуждение идеи отменить МРОТ начались после того, как ее высказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Он предлагал ориентироваться на показатель прожиточного минимума и заявлял, что от МРОТ больше вреда, чем пользы.

Пока МРОТ в 2021 году установлен на уровне 12 792 рублей. 


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