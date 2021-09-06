Комблаг спрашивает петербуржцев о самом нуждающемся в уходе городском парке

Петербургский комитет по благоустройству запустил у себя на странице "ВКонтакте" опрос, какому из городских парков быстрее остальных следует "преобразиться".

"Голос будет учтен, если посетитель в комментариях под публикацией просто укажет городской парк, сквер или сад. Чем больше комментариев соберет тот или иной объект, тем выше его шансы попасть в список первоочередных территорий для благоустройства", - указывается в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь комблага Сергей Касаткин отметил, что в ведомстве решили установить лимит по количеству лидеров народного голосования, однако на данный момент сказать, сколько парков будут благоустроены в ближайшие три года.

"Все объекты разные, и уровень затрат на благоустройство может отличаться в десятки раз. Из этого и будем исходить. Лидеры будут взяты в разработку", - отчитался Касаткин.

Комблаг напомнил, какие объекты петербуржцы могут не упоминать в комментариях: это территории у Среднего и Нижнего Суздальских озер, а также сквер "Осенний марафон" на Васильевском острове.

Голосование продлится до 15 сентября.