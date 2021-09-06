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Новости 6 сентября, 19:58

В Москве суд дал по 15 суток спецприёмника активистам, попытавшимся повесить баннер на "Детском мире"

фото ЗакС политика В Москве суд дал по 15 суток спецприёмника активистам, попытавшимся повесить баннер на "Детском мире"

Мещанский райсуд Москвы решил отправить под 15-суточный административный арест активистов Дмитрия Чебанова и Александра Куранина по статье о неповиновению полицейскому (ст. 19.3 КоАП), уведомляет "ОВД-Инфо".

Молодых людей задержали за попытку повесить баннер на здание столичного магазина "Детский мир".

Оба решения будут обжалованы.

Чебанова, который является администратором Telegram-канала "Что делать", и ещё четверых человек задержали накануне, 5 сентября, у здания Центрального детского магазина: активистов задержали, едва они успели развернуть плакат.


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