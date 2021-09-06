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Новости 6 сентября, 20:27

Беглов: Усилия, направленные на развитие городской экономики, приносят ощутимые результаты

фото ЗакС политика Беглов: Усилия, направленные на развитие городской экономики, приносят ощутимые результаты

Петербургский глава Александр Беглов уверен, что прилагаемые Смольным усилия по развитию экономики города приносят ощутимые результаты. Соображениями на сей счёт губернатор поделился у себя на странице "ВКонтакте".

"Санкт-Петербург занял первое место в России по объемам экспорта специализированных судов, легковых автомобилей и кузовов, тракторов и тягачей, и второе место – по экспорту грузовых и пассажирских судов, спецавтотранспорта, электрических двигателей и генераторов", - начал Беглов.

Также градоначальник напомнил, что не так давно петербуржцы взяли "серебро" на IX Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia.

"Такие показатели мы демонстрируем впервые. Это результат целенаправленной работы по развитию профессионального образования, профориентационных программ", - полагает Беглов.

Также губернатор отчитался, что провёл дискуссия с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым по вопросу создания технопарка "Приморская долина".

"Центр на базе Морского технического университета будет ориентирован на разработку и внедрение технологий для освоения шельфа в Арктике. Петербург претендует на лидерство в Арктической повестке. Мы готовы стать транспортным узлом, где будут консолидироваться различные грузы из регионов для дальнейшей отправки по Северному морскому пути. Это привлечет в казну города ощутимые средства, которые мы сможем направить на развитие социальной инфраструктуры", - делится Беглов.

Наконец, ранее Смольному удалось договориться об инвестировании строительства ряда важных объектов инфраструктуры, в том числе - транспортных переходов через железнодорожные пути.

"Совместно с РЖД начали проектировать несколько таких объектов. Всего их запланировано 18", - заключил губернатор.


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