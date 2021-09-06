Петербургская компания BIOCAD начала тестировать свою COVID-вакцину на людях

Петербургская компания BIOCAD, занимающаяся разработкой собственной вакцины от коронавируса, приступила к испытанию препарата на людях, извещает ТАСС.

Он уточнил, что дальнейшее финансирование проекта будет зависеть от результатов клинических испытаний.

"Я могу вас порадовать, первый пациент уже получил первую дозу вакцины, всё хорошо, сейчас идёт наращивание дозы, мы готовимся к активному применению этой вакцины в первой фазе испытаний", - рассказал о ситуации генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

Добавим, компания занимается разработкой и изготовлением дженериков, биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний.

Напомним также, ранее Дмитрий Морозов попал в перечень претендентов на звание почётного гражданина Петербурга. В этом году в "финал" он, впрочем, не попал: депутаты Заксобрания отдали свои голоса иным кандидатам.