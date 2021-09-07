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Эрмитаж и Тилль Линдеманн пришли к мировому соглашению в вопросе о правах на цифровые изображения

фото ЗакС политика Эрмитаж и Тилль Линдеманн пришли к мировому соглашению в вопросе о правах на цифровые изображения

Петербургский Эрмитаж и немецкий артист Тилль Линдеманн урегулировали конфликт, возникший из-за прав на цифровые изображения, которые исполнитель изначально нарушил, оповещает пресс-служба музея.

Дело в том, что в августе текущего года Линдеманн выпустил коллекцию NFT, которая была создана на основе клипа "Любимый город", который снимался в стенах учреждения культуры.

Претензии Эрмитажа вызывал факт использования цифровых изображений интерьеров музея без правовых на то оснований, что также было закреплено в контракте.

Изначально юристы Эрмитажа направили обращение Линдеманну с требованием прекратить продажи NFT, однако со стороны музыканта оперативного ответа не последовало, поэтому они написали маркетплейсу "Twelve X Twelve", на базе которого реализуется коллекция "NFTill".

В итоге сторонам удалось прийти к мирному соглашению и урегулировать конфликт, и музей дал добро на использование изображений своих интерьеров.

"Несмотря на то, что заключенный договор с Т. Линдеманном регулируется законодательством РФ, важно помнить, что принцип добросовестности является международным. Договоры должны соблюдаться", – констатировали в Эрмитаже.


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