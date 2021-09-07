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Петербургские муниципалы просят Беглова заняться сохранением Шуваловской усадьбы

фото ЗакС политика Петербургские муниципалы просят Беглова заняться сохранением Шуваловской усадьбы

Петербургские муниципалы из разных городских округов подписались под коллективным обращением к градоначальнику Александру Беглову с требованием остановить распродажу объектов культнаследия в Шуваловском парке.

Уже завтра, 8 сентября, они намерены передать в Смольный петицию за сохранение исторических зданий и зелёной зоны.

Расположенный на севере города Шуваловский дворцово-парковый ансамбль включен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В нулевых годах его территорию, на которой ранее располагался НИИ токов, передали госкорпорации "Ростех", однако в прошлом году он прекратил свою деятельность, а здания выставили на торги.

"Местные жители и муниципальные депутаты требуют от правительства Санкт-Петербурга принять неотложные меры, чтобы ансамбль, не уступающий красотой Павловску или Ораниенбауму, не остался заброшенным, был отреставрирован и открыт для жителей города как музей, культурный или образовательный центр", – манифестируют авторы обращения к Беглову.

Под письмом губернатору подписались 49 муниципалов.

Фото: паблик "Шуваловский парк — народу!"


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