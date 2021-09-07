Семь кандидатов в депутаты ЗакСа потребовали от Памфиловой отставки Чечиной

Кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга по округу № 1 от "Справедливой России – За Правду" Ксения Лаврова инициировала обращение в ЦИК с просьбой отстранить от должности главу Горизбиркома Наталью Чечину.

В обращении на имя председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой перечисляются самые громкие скандалы во время избирательной кампании в Петербурге. В том числе недопуск до выборов оппозиционных кандидатов-самовыдвиженцев, история с регистрацией представительницы "Новых людей" Ольги Герасиной по решению Горизбиркома и без повторной проверки подписей избирателей, скандалы с "двойниками" депутата Бориса Вишневского и массовым переходом членов и председателей УИК из Московского в Красносельский район. Лаврова связала последнее с интересами лидера фракции "Единая Россия" в ЗакСе Александра Тетердинко, который идет в Госдуму от округа 212, куда входит Красносельский район.

"На мой взгляд, Чечина и большинство членов петербургского Горизбиркома еще на стадии подготовки к выборам показали свою некомпетентность и необъективность в принятии решений", – говорится в письме.

К обращению присоединились шесть других кандидатов: одномандатники Анна Каруличева (округ № 16, "Яблоко"), Денис Луговский (округ № 18, "Яблоко"), Дмитрий Хорзов (округ № 20, "Яблоко"), Юрий Багров (округ № 5, "Яблоко"), Ярослав Костров (округ № 2, "Справедливая Россия – За Правду") и списочник Сергей Самусев (округ № 11, "Яблоко").