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Новости 10:30

"Яндекс" подчинился воле суда и удалил из поисковой выдачи ссылки на "Умное голосование"

фото ЗакС политика "Яндекс" подчинился воле суда и удалил из поисковой выдачи ссылки на "Умное голосование"

Из поисковой выдачи "Яндекса" пропали ссылки на проект команды Алексея Навального "Умное голосование": аналогичная участь постигла и "зеркала" сайта.

При этом, обращает внимание TJ, на сайт проекта всё ещё можно попасть через VPN.

Следует напомнить, что днём ранее Роскомнадзор внёс ссылки на "Умное голосование" в реестр запрещённых сайтов, как того требовала Генпрокуратура, которая увидела связь проекта с "экстремистским" ФБК*.

После этого Арбитраж Москвы предписал "Яндексу" и Google не выдавать при запросах ссылки на "Умное голосование". Первый поисковик заявил, что решение инстанции намерен обжаловать в суде.

"Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", – объяснил накануне "Яндекс".

При этом пока что Google на сайты "Умного голосования" выдает и без VPN.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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