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Горизбирком Петербурга отменил решения ТИК № 47 о назначении членами комиссий тех, кто уже был в составах УИК

фото ЗакС политика Горизбирком Петербурга отменил решения ТИК № 47 о назначении членами комиссий тех, кто уже был в составах УИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 7 сентября отменила решения территориального избиркома № 47 о назначении ряда людей членами и председателями участковых комиссий, когда они еще были в составе других УИК. Члены ГИК Екатерина Фесик и Ольга Покровская отметили, что в решении Горизбиркома перечислены не все люди, участвовавшие в "рокировке". Центризбирком указывал большее количество членов комиссий, по которым следует отменить решение ТИК № 47, заявила Фесик. В решении Горизбиркома указано 6 человек, а в документе ЦИК более 10 человек. 

По остальным еще требуется провести проверку, ответил член ГИК Олег Зацепа. Заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова добавила, что при необходимости по остальным тоже отменят решения.

Член ГИК Дмитрий Краснянский во время обсуждения вопроса заявил, что не усматривает в принятии этих решения вины председателя ТИК № 47 Елены Тюленевой. Она сделала все, что от нее требуется, считает Краснянский. По его словам, Тюленева даже направляла запрос в Горизбирком с перечислением желающих стать членами УИК людей. 

– Все разговоры о сговоре председателей ТИКов я считаю оговором, – добавил Краснянский.

Напомним, 26 августа ТИК № 47 назначил членами и председателями участковых избирательных комиссий людей, которые на тот момент ещё входили в составы других УИК, подведомственных ТИК № 48. Последний вывел их и ещё несколько человек из состава комиссий 31 августа. Центральная избирательная комиссия раскритиковала такую "миграцию" и потребовала как минимум лишить должности председателя ТИК № 47 Елену Тюленеву за незаконные решения.

София Саттарова


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