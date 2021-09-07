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В Смольном хотят обсудить коррупцию за 224,9 тысячи рублей

фото ЗакС политика В Смольном хотят обсудить коррупцию за 224,9 тысячи рублей

Администрация губернатора Петербурга проведет мероприятие по применению новых методик в борьбе с коррупцией. Извещение о проведении электронного аукциона на организацию круглого стола и деловой игры разместили на портале госзакупок 6 сентября. На обсуждение коррупции готовы выделить 224,9 тысячи рублей. Провести встречу на 100 человек планируется до середины декабря. 

На круглом столе рассмотрят три темы: "Внедрение риск-ориентированных практик в сфере противодействия коррупции в деятельность органов государственной власти", "Проведение антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге. Анализ и прогноз" и "Результаты проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге в 2021 году". Параллельно с этим будет проходить деловая игра, где участникам нужно будет ответить на 20 вопросов и решить 4 задачи.

Все гости мероприятия получат "портфели участников" конференции: папку для бумаг, ручку с символикой мероприятия, брошюру с программой мероприятия и флешку с методическими указаниями по борьбе с коррупцией. За 100 таких наборов планируют заплатить 29,6 тысяч рублей. Для участников круглого стола организуют кофе-брейк с чаем и бутербродами. 

Константин Леньков


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