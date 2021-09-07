Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении взяток

Уголовное дело против Анастасии Алексеевой, бывшей помощницы экс-зампреда правительства Аркадия Дворковича, после утверждения обвинения Генпрокуратурой поступило в суд, передает "Интерфакс". Дату первого слушания пока не определили. Экс-чиновнице вменяют получение взяток на общую сумму 4 млн рублей.

Согласно материалам дела, обвиняемая в 2015-2016 годах помогла продвинуть на рынок фармацевтическую продукцию за поощрение: взятка, как считает следствие, представляла собой билеты и путевку на курорты (Пхукет и Доминиканская республика).

Алексееву, задержанную в феврале 2020 года и до сих пор не признающую своей вины, в настоящее время содержат в СИЗО. Примечательно, что, по данным агентства, два бизнесмена, которых следствие считало причастными к даче взятки, перестали преследоваться государством.