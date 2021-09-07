ГИК решил не обязывать ТИКи писать в бюллетенях прошлые имена "двойников" Вишневского

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 7 сентября рассмотрела жалобы депутата Законодательного собрания и кандидата в новый состав парламента от "Яблока" Бориса Вишневского на территориальные избиркомы № 16 и № 30.

ТИКи отвечают за проведение выборов депутатов Государственной Думы по округу № 216 и в ЗакС по округу № 2 соответственно. И там и там "яблочник" Вишневский участвует в выборах. В Госдуму по округу № 216 выдвинулся другой человек по имени Борис Вишневский, которого ранее звали Виктором Быковым.

– Предметом жалобы является то, что имеется еще один кандидат, которого зовут Борис Вишневский. <...> В бюллетене не указана прежняя его фамилия и прежнее имя, поскольку по буквальному смыслу статьи 79 закона о выборах депутатов Госдумы, такое указание предусматривается только в случае, если полностью совпадают фамилия, имя и отчество, – заявил член Горизбиркома Олег Зацепа.

Он добавил, что аналогичная жалоба Вишневского от "Яблока" поступила на его "двойников" на выборах в Законодательное собрание. Ее тоже предлагается оставить без удовлетворения, сказал Зацепа. Уже на основании статьи 63 федерального закона о выборах, где также сказано об указании прежних ФИО только при полном совпадении, пояснил член Горизбиркома. Он добавил, что эти данные будут указаны на информационных плакатах, которые разместят на избирательных участках.

Член ГИК от "ЯБлока" Ольга Покровская подняла вопрос о фотографиях "двойников" Вишневского на плакате, который будет висеть на участках по округу № 2 ЗакСа. Ранее депутат опубликовал изображения, на которых видно, что изменившие имена соперники и внешне похожи на "оригинал".

Покровская заметила, что ТИК должен проверять достоверность данных, которые представляет кандидат. Фотография — это тоже сведения о кандидате, заметила "яблочница".

– Я просто знаю Бориса Ивановича (бывшего Быкова, ныне Вишневского – прим. ЗАКС.Ру) в лицо, и знаю неплохо. Есть его фотография на сайте муниципального образования. Это совершенно два разных человека, – заявила Покровская.

Председатель ТИК № 30 Владимир Соколов сообщил, что экс-Быков действительно приходил в комиссию с бородой.

– Причем здесь борода? Это совершенно другое лицо! – возразила Покровская.

Зацепа предположил, что фотографию экс-Быкова заретушировали. Кандидат на ней узнается с трудом, согласился член Горизбиркома.

Его коллега Алексей Березин напомнил, что Центризбирком накануне рекомендовал вызвать новоявленных Вишневских в ТИК и сфотографировать их для плаката в комиссии. Зацепа считает, что так проблема не решится — они могут просто не прийти.

София Саттарова