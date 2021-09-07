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КСП проверит, насколько эффективно КГИОП тратил выделенные ему деньги

фото ЗакС политика КСП проверит, насколько эффективно КГИОП тратил выделенные ему деньги

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга начали проверку финансовой деятельности комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также подконтрольного ему учреждения – СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

Изысканиями руководит аудитор КСП Юрий Шутов. Специалистам ведомства предстоит изучить, насколько эффективно обе инстанции расходовали свой бюджет в 2019–2021 году. 

В 2019 году КГИОП и обозначенное ГКУ занимались восстановлением 242 объектов культнаследия, в 2020-м — провели 193 мероприятия.

В 2019 году из городской казны КГИОП получил 2,9 млрд рублей, в 2020-м — 2,6 млрд, аналогичная сумма (2,6 млрд) предоставлена ведомству и в текущем году.

Комитетом руководит Сергей Макаров, дирекцией — Наталья Дзядзько. 


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