В РФ пятые сутки подряд снижается число регистрируемых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 17 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 431 случай инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 795, а сумели поправиться 17 243 человека.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1187 новых больных, в Петербурге – 626 (на 64 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 880. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 859 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 37 (накануне – 40).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.