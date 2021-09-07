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Новости 11:47

Горизбирком не нашел нарушений в статьях о единороссе Алексее Макарове в муниципальной прессе

фото ЗакС политика Горизбирком не нашел нарушений в статьях о единороссе Алексее Макарове в муниципальной прессе

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 7 сентября рассмотрела пять жалоб кандидатки в депутаты Законодательного собрания по округу №20 (Московский район) от "Справедливой России - За правду" Кристины Черемных на территориальный избирком №27, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Черемных требовала отменить решения ТИК по отказу удовлетворять ее жалобы на публикации в муниципальных газетах о своем сопернике по выборам, действующем депутате от "Единой России" Алексее Макарове.

В своих жалобах в ТИК она написала, что местные издания "Московская застава" и "Пулковский меридиан" писали о ее конкуренте исключительно "в позитивном ключе", а сами материалы не были оплачены из средств избирательного фонда Макарова. Кандидатка от "Справедливой России" просила признать, что данными публикациями единоросс использовал служебное положение при проведении избирательной кампании. 

Территориальный избирком в своих решениях указал, что Макаров - действующий депутат, а установленные для кандидатов ограничения не должны мешать ему исполнять свои обязанности. Макаров как депутат должен информировать избирателей о своей работе, решила территориальная комиссия.

К аналогичному выводу пришла рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии, сообщил член ГИК Олен Зацепа. По его словам, никаких агитационных призывов в текстах не содержится. Большинство членов Горизбиркома проголосовали за оставление жалоб Черемных без удовлетворения.


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