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Новости 12:15

В Смольном продолжат читать АиФ, "Новую газету" и журнал "Труд и зарплата"

фото ЗакС политика В Смольном продолжат читать АиФ, "Новую газету" и журнал "Труд и зарплата"

Администрация губернатора в начале сентября разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку журналов и газет с 1 октября по 30 декабря. На печатные издания Смольный готов потратить 306 тысяч рублей. Приём заявок продлится до 13 сентября. 

Чиновники хотят выписать 43 издания. Среди них "Аргументы и факты", "Коммерсантъ", "Деловой Петербург", "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге", "МК в Питере", "Новая газета в Санкт-Петербурге", "Наука и жизнь" и другие. Кроме новостных, в списке также есть и профильные издания вроде "Секретарского дела", "Справочника кадровика", "Хозяйства и права" и "Труда и зарплаты". 

Дороже всего Смольному обойдётся "Деловой Петербург" — на 17 комплектов потратят до 70 тысяч рублей. На втором месте "Коммерсантъ" — до 33 тысяч рублей за 10 комплектов. Замыкают тройку лидеров "Санкт-Петербургские Ведомости" - 14 комплектов за 27 тысяч рублей. Самым дешевым в списке стал журнал Министерства обороны "Военные комиссариаты России" — 240 рублей. 

Предыдущий контракт на поставку периодических изданий Смольный заключил еще в декабре 2020 года. Подписка на те же 43 издания на 9 месяцев обошлась администрации в 1 млн рублей. Тендер выиграло ООО "Урал-пресс Запад".

Константин Леньков


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