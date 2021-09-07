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Профессор Соловей: В элите Шойгу недолюбливают все

фото ЗакС политика Профессор Соловей: В элите Шойгу недолюбливают все

Политолог Валерий Соловей, регулярно предающий огласке сведения, как он сам утверждает, от источников в Кремле, в разговоре о возможных преемниках Владимира Путина на посту президента коснулся кандидатуры министра обороны Сергея Шойгу. По сведениям профессора, нынешней весной аппаратный вес министра был таков, что его всерьез рассматривали в качестве следующего главы государства, но "после этого он был отправлен в архив". Потерю политических очков Соловей объясняет двумя причинами, и первая из них — возникшая весной угроза военных действий, одним из главных символов которых автоматически стал бы Шойгу. Однако сосредоточение войск вдоль границы с Украиной, встревожившее мировых лидеров, продлилось недолго, и "маршала победы" из министра не вышло. Второе соображение Соловья касается межличностных взаимоотношений в среде высшего чиновничества.

"Его не любят в элите — Шойгу. Его недолюбливают все. У него фактически нет союзников. Он вызывает очень сильное раздражение, его считают провинциальным выскочкой, который ничего не умеет, но зато успешно занимается пиаром и скрывает пиаром все свои провалы", – рассказал он в интервью "Эху Москвы".

При этом главным образом нелюбовь к себе, по версии гостя студии, министр обороны заслужил своим корыстолюбием.

"Его считают чрезвычайно жадным и недальновидным человеком, который, придя к власти, займется тут же переделом. Это абсолютно неприемлемо для людей, которые хотели бы сохранить материальный, имущественный статус-кво", – заключил Соловей.

Двумя месяцами ранее политолог заявлял, что фаворитом в борьбе за пост преемника Путина считается премьер Михаил Мишустин. Ситуация с тех пор, по его словам, не изменилась.


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