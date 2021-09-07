Феминистки "вернули" женские имена улицам и площадям в Петербурге

Неизвестные активистки утром 7 сентября разместили на домах в центре Петербурга таблички с историческими названиями улиц и площадей в честь знаменитых женщин. Участницы акции прошлись по шести адресам, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— В Петербурге очень мало улиц, названных женским именем, — рассказала одна из активисток, не ставшая называть свое имя. — Феминистки уже обращали на это внимание. Некоторые улицы были названы в честь женщин, но потом, после ключевых событий в истории страны, были возвращены прежние названия. Я решила напомнить горожанам и горожанкам, что они могут жить и соседствовать на улицах, которые носили женские имена. Возможно, это вызовет у них интерес.

Площадь Пролетарской диктатуры, расположенную возле зданий Правительств Петербурга и Ленинградской области, "переименовали" в Лафонскую. Это имя она получила в честь основательницы Смольного института благородных девиц Софьи де Лафон в 1854 году. Соседняя площадь Растрелли, прямо напротив Смольного собора, на время стала Мариинской. С 1864 по 1884 года площадь носила имя императрицы Марии Фёдоровны.

Вернули прежнее название и улице Софьи Перовской, которая сейчас известна как Малая Конюшенная улица. Перовская состояла в партии "Народная воля" и была казнена вместе с организаторами и исполнителями убийства императора Александра II.

В Петроградском районе вспомнили прежнее название улицы Полозова — старшей сестры Ленина Анны Ульяновой. На Васильевском острове переименовали 15-ю линию. Ей вернули имя революционерки Веры Слуцкой. А канал Грибоедова на время стал Екатерининским, в честь императрицы Екатерины II.

Переименование улиц — одно из мероприятий цикла Сентябрьской недели женской истории — ежегодной феминистской акции. СНеЖИ проводится в России с 2017 года.











Константин Леньков